На Запоріжжі пожежні встигли врятувати від загибелі власника квартири
На Запоріжжі пожежні встигли врятувати від загибелі власника квартири
О 16:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Михайлівка Вільнянського району, виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні
речі та меблі у кімнаті квартири на площі 4 кв. м. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. На момент виникнення пожежі, в квартирі знаходився власник.
Рятувальники вивели на свіже повітря 50-річного чоловіка та передали лікарям швидкої допомоги.
О 17:24 вогнеборці локалізували загоряння, а о 17:31 повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області