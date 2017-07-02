На Запоріжжі пожежні встигли врятувати від загибелі власника квартири

На Запоріжжі пожежні встигли врятувати від загибелі власника квартири

19:00 02.07.2017
На Запоріжжі пожежні встигли врятувати від загибелі власника квартири

О 16:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Михайлівка Вільнянського району, виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні

речі та меблі у кімнаті квартири на площі 4 кв. м. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. На момент виникнення пожежі, в квартирі знаходився власник.

Рятувальники вивели на свіже повітря 50-річного чоловіка та передали лікарям швидкої допомоги.

О 17:24 вогнеборці локалізували загоряння, а о 17:31 повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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