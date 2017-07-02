У київському Гідропарку люди помітили у воді тіло потопельника

У київському Гідропарку люди помітили у воді тіло потопельника

16:00 02.07.2017
У київському Гідропарку люди помітили у воді тіло потопельника

Об 11:38 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в річці Дніпро в районі Гідропарку знаходиться тіло чоловіка.

На місце події прибуло чергове відділення 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини  ГУ ДСНС України у м. Києві. Як виявилось, тіло чоловіка знайдено на поверхні води на відстані 100 м. від берегу. Бійці за допомогою рятувального човна дістали тіло громадянина та передали правоохоронним органам.

Загалом, з початку року показник загибелі людей на водоймах столиці складає 20, з яких 1 — дитина. При цьому врятовано 64 людини, у тому числі 2 дитини.

Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

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