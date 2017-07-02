На Прикарпатті троє злодіїв серед білого дня спробували пограбувати магазин

До Коломийського відділу поліції звернувся продавець магазину з продажу мобільних телефонів. Він повідомив про те, що затримав невідомого, котрий намагався заволодіти грошовими коштами з каси торгового закладу, а ще двом його спільникам вдалося втекти.

Отримавши повідомлення, місцеві правоохоронці негайно виїхали на місце події, де задокументували факт вчинення злочину та встановили особу затриманого зловмисника. Ним виявився 31-річний мешканець м. Львова, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок і грабежів.

Як з’ясувалося, затриманий львів’янин разом із двома спільниками зайшли в магазин з продажу мобільних телефонів. Один з них попросив продавця допомогти вибрати кабель USB до телефонного апарату, інший нібито хотів придбати мобільний телефон для свого племінника. Тож, коли продавець відійшов до вітрини й почав показувати «покупцям» товар, їх спільник відкрив касу і забрав гроші.

Це помітив продавець, який сказав, аби зловмисник повернув кошти, інакше він викличе поліцію. Чоловік поклав гроші на прилавок і разом із спільниками намагався втекти з торгового закладу. При цьому перечепився об поріг і впав. Його затримав продавець і передав прибулим за викликом працівникам поліції

Мешканця Львова затримано в порядку ст.208 КПК України.

Працівники поліції встановлюють особи його спільників та місце їх перебування. Здійснюються відповідні оперативні заходи.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області