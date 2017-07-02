У Києві дві жінки збували наркотики шляхом так званих закладок

Подія трапилась у Дніпровському районі столиці: жінок затримали під час проведення оперативної закупки наркотиків.

При поверхневому огляді правоохоронці вилучили у них згортки із метадоном. Окрім того, під час проведення санкціонованого обшуку місця проживання наркоторговок поліцейські виявили у них наркотичні речовини, ваги, пакети для фасування метадону, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від продажу наркотиків.

Загальна вартість вилучених заборонених речовин на «чорному» ринку становить понад 25 тисяч гривень.

Оперативники з’ясували: затримані - 36-річна уродженка Київщини та 33-річна жителька столиці, яка раніше уже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину.

Зловмисниці повідомили працівникам поліції, що метадон вони продавали шляхом так званих «закладок» на околицях столиці та на території Київської області.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві