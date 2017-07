Телефонному терористу, який мінував станції метро у Києві, платили з Росії

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника, який вчора зателефонував на «гарячу лінію» про мінування київського метрополітену.

По обіді на телефон спецлінії «102» надійшло повідомлення про мінування станцій метрополітену Оболонь та Мінська. А за голину знову надійшло повідомлення від тієї ж особи про мінування ще двох інших станцій метрополітену ‒ Майдан Незалежності та Площа Льва Толстого.

Співробітники Київського управління СБ України оперативно встановили місце знаходження зловмисника та затримали його в одному із сіл на Київщині. При цьому «телефонний терорист» розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії.

Тривають слідчі дії та оперативні заходи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника, який сьогодні зателефонував на «гарячу лінію» про мінування київського метрополітену.

По обіді на телефон спецлінії «102» надійшло повідомлення про мінування станцій метрополітену Оболонь та Мінська. А за голину знову надійшло повідомлення від тієї ж особи про мінування ще двох інших станцій метрополітену ‒ Майдан Незалежності та Площа Льва Толстого.

Співробітники Київського управління СБ України оперативно встановили місце знаходження зловмисника та затримали його в одному із сіл на Київщині. При цьому «телефонний терорист» розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії.

Тривають слідчі дії та оперативні заходи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3662#sthash.lgALZRkK.dpuf