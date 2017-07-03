На Донеччині через детонацію запалу постраждали хлопець та дівчина

На Донеччині через детонацію запалу постраждали хлопець та дівчина

06:48 03.07.2017
На Донеччині через детонацію запалу постраждали хлопець та дівчина

До місцевої лікарні були доставлені хлопець та дівчина, які принесли додому вибухонебезпечний предмет та намагались його розібрати, але трапилась детонація.

Попередньо встановлено, що місцеві жителі знайшли запал від гранати. Коли 25-річний хлопець почав його розбирати, стався вибух.

Обох було доставлено до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. У хлопця - мінно-вибухова травма лівої кисті, грудної клітки, лівого ока, а у 19-річної дівчини - контузія.

Поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень та проводять огляд місця події.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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