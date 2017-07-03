На Донеччині поліція розслідує смерть півторарічної дитини

На Донеччині поліція розслідує смерть півторарічної дитини

07:08 03.07.2017
На Донеччині поліція розслідує смерть півторарічної дитини

Близько 22:00 години в поліцію надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що ними констатовано смерть маленької дитини. Явних ознак насильницької смерті не виявлено. Проводиться перевірка.

Зі слів матері, у доньки три дні була висока температура, до лікарів за допомогою вона не зверталася, намагалася самотужки вилікувати дівчинку. Коли температура тіла піднялася до 40 градусів, жінка викликала лікарів, які по приїзду вже констатували смерть маленької.

Крім померлої дитини в сім’ї виховується ще троє дітей – 2006, 2008 та 2013 років народження. Батьки характеризуються посередньо. Спиртними напоями не вживають, але в будинку панує антисанітарія.

Раніше родина в поле зору поліцейських не потрапляла, але після цього інциденту поліцейські працюватимуть з батьками, аби впевнитися, що дітям нічого не загрожує.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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