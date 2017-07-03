У Харкові іноземець розбещував неповнолітню дівчину

У Харкові іноземець розбещував неповнолітню дівчину

07:31 03.07.2017
У Харкові іноземець розбещував неповнолітню дівчину

Про подію до Шевченківського відділу поліції повідомила 31-річна мати дівчинки. Жінка розповіла, що 28-річний громадянин іншої держави вчинив розпусні дії відносно її 14-річної доньки.

Як з’ясувалось, напередодні жінка зверталась до Київського відділу поліції з заявою про зникнення дівчини. Неповнолітня пішла з дому та вимкнула телефон. Правоохоронці розшукали втікачку вже за кілька годин. Остання пішла до свого хлопця та весь час знаходилась у нього.

Після того, як мати дізналася про те, що між молодиком та її донькою сталися інтимні стосунки, вирішила звернутися в поліцію із відповідною заявою.

Попередньо правоохоронці встановили, що молоді люди познайомилися в одній із соціальних мереж. Після чого вирішили зустрітися в орендованій квартирі одного з будинків на вулиці Целіноградській.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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