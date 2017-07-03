Розбещувача маленької дитини затримали у Харківській області
Розбещувача маленької дитини затримали у Харківській області
Для встановлення обставин 40-річного мешканця села Цупівка доставлено до Дергачівського відділу поліції.
Про подію до поліції повідомила 26-річна жінка. Вона розповіла, що сусід посадив на руки її 6-річну доньку та почав мацати дитину під спідницею.
За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Слідчі дії тривають.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області