У Харкові жінка пішла у гості та натрапила на закривавлене тіло сусіда

Про подію до поліції повідомила жінка, яка зайшла вранці в гості до будинку сусідів та побачила на підлозі тіло чоловіка.

Трагедія сталася в одному з приватних будинків, розташованому на 2-му Дорошeнківському провулку, 2 липня близько 06:20.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції та екіпаж патрульної поліції.

За адресою правоохоронці затримали 58-річного власника помешкання. Зі слів чоловіка стало відомо, що він разом з померлим разом розпивав спиртні напої. Коли було вже чимало випито, між чоловіками виник конфлікт. В результаті господар будинку наніс знайомому удар ножем. Від отриманих ушкоджень чоловік помер. На ґрунті чого сталася сварка, затриманий не пам’ятає, адже був в стані сильного алкогольного сп’яніння. Також підозрюваний не зміг назвати дані вбитого та повідомив тільки його ім’я.

Слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. На даний час встановлюється особа померлого та інші обставини скоєння злочину.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області