У Харкові вуличні грабіжники затримані за напад на молоду жінку
У Харкові вуличні грабіжники затримані за напад на молоду жінку
Поблизу станції метро «Індустріальна» 38 та 30-річні харків’яни вихопили з рук дівчини мобільний телефон та гроші.
З заявою про пограбування до Індустріального відділу поліції повідомила 26-річна дівчина. В ході проведення розшукових заходів працівники патрульної поліції викрили у скоєнні злочину та затримали мешканців міста Харкова, віком 38 та 30 років.
Речові докази вилучені.
Слідчим Індустріального відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно зловмисників.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області