У Харкові вуличні грабіжники затримані за напад на молоду жінку

Поблизу станції метро «Індустріальна» 38 та 30-річні харків’яни вихопили з рук дівчини мобільний телефон та гроші.

З заявою про пограбування до Індустріального відділу поліції повідомила 26-річна дівчина. В ході проведення розшукових заходів працівники патрульної поліції викрили у скоєнні злочину та затримали мешканців міста Харкова, віком 38 та 30 років.

Речові докази вилучені.

Слідчим Індустріального відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно зловмисників.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області