Вбивство 92-річної жінки розкрила поліція Чернігівської області

До Ріпкинського відділення поліції ГУНП в Чернігівській області зателефонував житель Любеча і повідомив про смерть своєї бабусі, яку напередодні увечері бачив живою-здоровою.

Більше того, в помешканні явно була стороння особа, яка спочатку вибила двері, зв’язала руки господині, а потім щось ретельно шукала в хаті, залишивши після себе безлад.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом. Оперативники оглянули тіло старенької, прикрите подушками, й припустили, що бабусю задушили. Пізніше це підтвердить і судмедекспертиза.

Родичі загиблої розповіли, що заощадження потерпіла зберігала у них, тож грошей у хаті практично не було, як і коштовностей чи цінних речей.

Оперативники карного розшуку Ріпкинського відділення поліції разом із колегами з Головного управління Нацполіції почали ретельно перевіряти всіх, хто колись мав проблеми із законом, спілкувалися із сусідами та спостережливими селянами. Крок за кроком кримінальна поліція звужувала коло підозрюваних. До того ж, у сищиків був цінний доказ, випадково загублений вбивцею. Він у результаті відіграв дуже важливу роль в розкритті злочину.

Провівши величезну розшукову роботу, оперативники спочатку вийшли на справжнього власника знайденого унікального речового доказу, а від нього дізналися про чоловіка, який дуже цікавився цим предметом і міг його викрасти за тривалої відсутності господаря.

Чоловік цей неодноразово потрапляв у поле зору поліції за дрібні правопорушення як у своїх краях, так і в сусідніх областях. Цього ж разу, як встановили поліцейські, підозрюваний виїхав аж на Закарпаття, прагнучи сховатися від правосуддя. Там його і затримали досвідчені оперативники карного розшуку поліції Чернігівщини. Зловмисник зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення, йому повідомлено про підозру.

Зі слів затриманого, він збирався викрасти метал з нежилої хати. Вибив двері, зайшов всередину, а там - бабуся. Тоді зловмисник зв’язав її, а потім задушив. Обнишпорив усі закутки, шафи та схованки, але нічого цінного в помешканні так і не знайшов.

Лиходію обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області