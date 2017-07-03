Поліція Закарпаття розшукала злодія, який з ножем напав на водія

Співробітники Свалявського відділення поліції розшукали чоловіка, який підозрюється в замахові на вбивство з корисливих мотивів.

У четвер, 29 червня, до поліції звернувся офіціант придорожнього кафе на трасі «Київ-Чоп» у Свалявському районі та розповів про надзвичайну подію. Заявник повідомив, що до них в ресторан прийшов чоловік з численними ножовими пораненнями та розповів про напад.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що 36-річний житель села Голубине підвозив чоловіка на своєму автомобілі ВАЗ 21099, коли пасажир кинувся на нього з ножем. Нападник наніс кілька ударів в голову, шию та груди потерпілого та намагався забрати гроші. Водію вдалося втекти та попросити про допомогу. Нападник втік.

«Співробітники карного розшуку Свалявського відділення поліції швидко встановили особу підозрюваного. Ним виявився 23-річний житель Сваляви. Чоловіка вже розшукали, йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Нападнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 п.6 ч. 2 ст. 115 ККУ, тобто замах на вбивство з корисливих мотивів», – розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП в Закарпатській області Володимир Мага.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області