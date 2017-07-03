У Кропивницькому звільненого за законом Савченко затримали за вбивство

Його жертвою стала жителька обласного центру. Зловмисник проник до квартири з метою пограбування. Пенсіонерку, яка саме перебувала вдома, він позбавив життя та прихопив із собою її телевізор. Працівникам карного розшуку знадобилося кілька годин, аби вирахувати особу, причетну до вбивства. Встановлено, що чоловік раніше судимий за вчинення низки злочинів.

Повідомлення надійшло до Кропивницького відділу поліції від родичів потерпілої. Вони тривалий час не могли додзвонитися до жінки. Оскільки двері помешкання були зачинені зсередини, їх довелося вибити і вже після цього тіло пенсіонерки з травмами голови виявили в одній із кімнат.

«Оперативники взялися за пошуки зловмисника і вже за кілька годин встановили його особу та обставини злочину. Як з’ясувалося, раніше мешканець Новоукраїнського району був ув’язнений за скоєння низки тяжких злочинів: зґвалтування, замаху на вбивство та незаконного позбавлення волі, але відбув лише частину терміну покарання. Після дострокового звільнення за тоді ще діючим «законом Савченко», 34-річний чоловік переїхав до обласного центру, де винайняв житло. «Заробляти» кошти на прожиття та оплату помешкання вирішив за чужий рахунок.

Прогулюючись містом, підозрюваний запримітив в одному з мікрорайонів квартиру на першому поверсі, яку обрав для нічного «візиту». Зловмисник пошкодив вікно та проник усередину, де аж ніяк не розраховував побачити господиню. Завдавши жінці декількох ударів по голові важким предметом, забрав телевізор і залишив помешкання так само, як і потрапив туди.

Швидко збувши речовий доказ за тисячу гривень, чоловік вже планував, як буде витрачати отримані кошти. Втім замість цього потрапив до відділу поліції.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому оголошено підозру у вчиненні злочину. Телевізор, викрадений з помешкання потерпілої, поліцейські вилучили», - розповів заступник начальника поліції Кіровоградської області Андрій Бензар.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, триває. Особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, або довічне ув’язнення.

У даний час працівники поліції перевіряють зловмисника на можливу причетність до скоєння інших тяжких злочинів в обласному центрі.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області