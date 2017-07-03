На Харківщині жінку засуджено за вбивство названої матері

На Харківщині жінку засуджено за вбивство названої матері

10:32 03.07.2017
На Харківщині жінку засуджено за вбивство названої матері
На вимогу прокуратури Дергачівський районний суд області визнав винною 31-річну жінку в умисному вбивстві названої матері (ч. 1 ст. 115 КК України).
За інформацією начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, убивцю засуджено до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у грудні 2016 року мати і донька, які часто конфліктували між собою, з’ясовували стосунки.
62-річна жінка стала докоряти своїй прийомній доньці, що та ніде не працює і живе разом зі своєю дитиною на її пенсію. Обидві жінки були напідпитку. Молодша, розлютившись штовхнула матір на диван, схопила шарф, який лежав поруч, і задушила її.
 
Під час судового розгляду жінка визнала свою вину.
 
Неповнолітня донька засудженої знаходиться з батьком.
 
Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
 
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи зможе суд довести держзраду Януковича?
03.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!
30.06.2017
Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.