На Харківщині жінку засуджено за вбивство названої матері

На вимогу прокуратури Дергачівський районний суд області визнав винною 31-річну жінку в умисному вбивстві названої матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

За інформацією начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, убивцю засуджено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у грудні 2016 року мати і донька, які часто конфліктували між собою, з’ясовували стосунки.

62-річна жінка стала докоряти своїй прийомній доньці, що та ніде не працює і живе разом зі своєю дитиною на її пенсію. Обидві жінки були напідпитку. Молодша, розлютившись штовхнула матір на диван, схопила шарф, який лежав поруч, і задушила її.

Під час судового розгляду жінка визнала свою вину.

Неповнолітня донька засудженої знаходиться з батьком.

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області