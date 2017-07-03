На Закарпатті обрано захід водію-мажору, який поранив прикордонника

Як повідомив керівник Берегівської місцевої прокуратури Володимир Жилкін, чоловіка, котрий на «Лексусі», збивши шлагбаум, травмував прикордонника прокуратурою вже оголошено про підозру за ч.2 ст.342 КК України - опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, державного кордону або військовослужбовцеві.

Як повідомлялося раніше, в пункт пропуску «Вилок», що на кордоні з Угорщиною, на виїзд з України заїхав білий «Лексус» української реєстрації. Під час прикордонного контролю у співробітників Держприкордонслужби виникли обгрунтовані підозри щодо можливої підробки номера кузова транспортного засобу.

Прикордонники вирішили перевірити автомобіль ретельніше та детальніше вивчити документи. Але один з чоловіків, який перебував в автомобілі, сів за кермо та різко розвернувшись на великій швидкості поїхав на виїзд з пункту пропуску в бік України. Ще один почав заважати вартовому шлагбауму застосувати прилад для примусової зупинки автівки. Автомобіль на великій швидкості збив шлагбаум який рікошетом вдарив прикордонника.

Прикордонники почали переслідування та повідомили про інцидент Нацполіцію. Невдовзі зловмисники водій з'їхав на обочину та покинув авто, проте його було затримано правоохоронцями.Наразі, за інформацією Володимира Жилкіна, судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді домашнього арешту.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області