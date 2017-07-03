На Харківщині наймачі жорстоко вбили власника квартири

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Чугуївського відділу поліції напередодні о 22:10 від фельдшера лікарні.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що після спільного розпиття спиртних напоїв між господарем житла та двома мешканцями інших областей 29 та 27 років, яким він здавав кімнату, виникла сварка, яка переросла в бійку. Від отриманих тілесних ушкоджень 51-річний чоловік помер.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали зловмисників.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області