На Харківщині наймачі жорстоко вбили власника квартири

На Харківщині наймачі жорстоко вбили власника квартири

11:04 03.07.2017
На Харківщині наймачі жорстоко вбили власника квартири

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Чугуївського відділу поліції напередодні о 22:10 від фельдшера лікарні.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що після спільного розпиття спиртних напоїв між господарем житла та двома мешканцями інших областей 29 та 27 років, яким він здавав кімнату, виникла сварка, яка переросла в бійку. Від отриманих тілесних ушкоджень 51-річний чоловік помер.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали зловмисників.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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