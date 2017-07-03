На Львівщині під час ДТП водій вилетів через вікно машини та загинув

На Львівщині під час ДТП водій вилетів через вікно машини та загинув

11:21 03.07.2017
На Львівщині під час ДТП водій вилетів через вікно машини та загинув

Дорожньо-транспортна пригода трапилася між селами Паликорови та Кутище, Бродівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 34-річний мешканець міста Броди, здійснюючи поворот, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій «Фольксвагена» вилетів з автомобіля через лобове вікно і отримав тілесні травми не сумісні з життям.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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