Під час ДТП на Львівщині зіткнулись бус та легковик, є загиблі та поранені

Під час ДТП на Львівщині зіткнулись бус та легковик, є загиблі та поранені

11:41 03.07.2017
Під час ДТП на Львівщині зіткнулись бус та легковик, є загиблі та поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 22:55 на автодорозі Львів – Шегині по вулиці Львівській у місті Городок.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Віваро», 51-річний житель Івано-Франківської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Мерседес 124» під керуванням 22-річного мешканця одного з сіл Городоцького району.

Внаслідок автопригоди пасажир «Мерседеса», 63-річний мешканець Городоцького району, загинув на місці події.

Водій та ще четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження, з них у травматологічне відділення з діагнозом «черепно-мозкова травма, струс головного мозку, різана рана лобної ділянки голови» госпіталізовано 52-річну мешканку Городоцького району, у реанімаційне відділення госпіталізовано дев’ятимісячного хлопчика з діагнозом «черепно-мозкова травма, струс головного мозку, внутрішньо-черепна гематома». 

Водія «Опеля» госпіталізовано з діагнозом: «черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин вилецевої ділянки». Четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження, з них 42-річну жительку Івано-Франківської області госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий злам верхньої щелепи, тупа травма, забій м’яких тканин лівого  стегна».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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