На Львівщині автомобіль "ВАЗ" перекинув автобус, є жертви

Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Нежухів Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2105, 65-річний мешканець одного з сіл Львівщини, скоїв зіткнення з рейсовим маршрутним автобусом «Мерседес» сполученням «Косів-Трускавець», яким керував 30-річний мешканець Івано-Франківської області.

В автобусі було дванадцять пасажирів. Внаслідок зіткнення транспортний засіб перекинувся.

У Стрийську центральну районну лікарню з травмами, переломами та тілесними ушкодженнями доставлені 48-річний мешканець Борислава, 67-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, 26-річна мешканка одного з сіл Івано-Франківської області та 35-річна мешканка міста Коломия, що на Франківщині.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області