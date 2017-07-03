Полтавська поліція затримала нелюда, який ледь не вбив колишню дружину

Оперативники відділення поліції № 1 міста Полтава затримали 39-річного чоловіка, який підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своїй колишній дружині.

Правоохоронцям стало відомо, що під час конфлікту з колишньою дружиною, він сильно її побив та у непритомного стані з численними тілесними ушкодженнями закрив у квартирі та виїхав за межі Полтави. Життя жінці врятував її син, який, не почувши відповідей на численні телефонні дзвінки, терміново поїхав до матері.

«Після побиття зловмисник мав намір залишити Україну та переховуватись за кордоном, - повідомив начальник відділення поліції № 1 міста Полтава Сергій Махно. – Однак, завдяки оперативній роботі працівників кримінальної поліції, виїхати за межі країни він не встиг. Потерпіла жінка у тяжкому непритомному стані перебуває у реанімаційному відділенні однієї з лікарень міста Полтава».

Відносно чоловіка судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області