На Вінниччині у воді загинув чоловік, пошуки тіла тривають

На Вінниччині у воді загинув чоловік, пошуки тіла тривають

12:23 03.07.2017
На Вінниччині у воді загинув чоловік, пошуки тіла тривають

01 липня о 14:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у р.Сіб в с.Степашки Гайсинського району втопився чоловік.

По прибуттю рятувальників з’ясувалося, що під час відпочинку 46-річний житель м.Умань Черкаської області плаваючи на надувному човні разом з донькою зістрибнув  із човна у воду та з невідомих причин не винирнув на поверхню.

Того ж дня бійці районного підрозділу одразу розпочали пошуки чоловіка, однак безрезультатно. Тому, 02 липня на місце виклику прибув особовий склад групи водолазно-рятувальних робіт АРЗСП  ГУ ДСНС України у Вінницькій області для продовження пошуково-рятувальних робіт зниклого  у водоймі чоловіка.

Наразі пошуки чоловіка  тривають.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Віницькій області

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