У Черкасах водолази шукать у Дніпрі тіло неповнолітнього хлопця

У Черкасах водолази шукать у Дніпрі тіло неповнолітнього хлопця

18:30 03.07.2017
У Черкасах водолази шукать у Дніпрі тіло неповнолітнього хлопця

На Дніпрі тривають пошуки 16-річного хлопця, який зник ще 01 липня.

Подія сталася в районі “Долини троянд”. Близько 17-ї години, під час купання на надувному матраці, перебуваючи за 150 метрів від берега, перекинулись та впали у воду 2 молодих хлопців і почали тонути.

Надзвичайну пригоду помітив чоловік, який рибалив неподалік. Чоловікові, який одразу кинувся на допомогу, вдалось врятувати одного із потопельників. Іншого, попри чисельні спроби помітити у каламутній воді йому не вдалося.

На місце події прибуло відділення водолазних робіт аварійно-рятувального загону спецпризанчення Управління ДСНС, проте, зусилля чотирьох водолазів успіху не мали. Не вдалось знайти хлопця і наступного дня. Пошуки зниклого продовжуються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

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