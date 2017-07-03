В Ужгороді прокуратура розслідує загибель породіллі у перинатальному центрі

В Ужгороді прокуратура розслідує загибель породіллі у перинатальному центрі

13:24 03.07.2017
В Ужгороді прокуратура розслідує загибель породіллі у перинатальному центрі

Керівник Ужгородської місцевої прокуратури Дмитро Кириленко повідомив, що у ході моніторингу Інтернет мережі та засобів масової інформації встановлено, що на кількох інтернет-сайтах розміщено інформацію, про те, що в ніч з 26 на 27 червня 2017 року в Ужгородському перинатальному центрі померла жінка, яка знаходилась на 33-му тижні вагітності і повинна була народити двійню.

За попередньою інформацією лікарів, жінка поступила в Ужгородський  паринатальний центр з екстрагенітальною паталогією.

Відтак, за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньої кваліфікацією ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).

На даний час, проводяться всі необхідні слідчі дії, призначені експертизи.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області

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