Прокуратура повідомила двом львів’янам про підозру у вбивстві

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 органами поліції розкрито кримінальне правопорушення за фактом вбивства жителя міста Львова.

Нагадаємо, що 29 червня 2017 року біля житлового будинку №46, що по вулиці Науковій у місті Львові виявлено тіло особи чоловічої статі без ознак життя з явними тілесними ушкодженнями.

Першочерговими слідчими (розшуковими) діями органу досудового розслідування вдалось встановити особу потерпілого. Ним виявився 40-річний житель міста Львова. Вжитими заходами, а саме шляхом опрацювання слідової картини та невідкладного процесуального реагування вдалось також з’ясувати місце вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетні до його скоєння.

Наразі двом жителям міста Львова повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

У провадженні тривають слідчі дії, спрямовані для повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин події.

Зазначимо, що за вчинене злочинцям загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області