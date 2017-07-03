На Тернопільщині суд заарештував підлітка за підозрою у вбивстві дівчини

На Тернопільщині суд заарештував підлітка за підозрою у вбивстві дівчини

14:02 03.07.2017
На Тернопільщині суд заарештував підлітка за підозрою у вбивстві дівчини

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження за ч.1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), розпочате за фактом вбивства неповнолітньої жительки смт. Вишнівець на Тернопільщині.

Нагадаємо, що тіло дівчинки виявлено зранку 26 червня 2017 року неподалік від її місця проживання у смт. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.

Завдяки скоородинованим діям правоохорнців вбивство вдалось розкрити впродовж найкоротшого терміну. Слідством встановлено, що до скоєння злочину причетний неповнолітній мешканець сусіднього села, який 26 червня 2017 року завдав кілька ударів ножем, в тому числі в область грудей потерпілої, від чого настала смерть дівчини.

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без права внесення застави.

Розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області 

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