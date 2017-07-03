У Дніпрі прокуратура допомогла дочці загиблого учасника АТО успадкувати квартиру

Амур-Нижньодніпровським районним судом м. Дніпро задоволено позов Дніпропетровської місцевої прокуратури №1, яким за неповнолітньою дівчиною визнано право власності на половину квартири у Дніпрі, що належала її батькові.

Квартира належала дівчині та її батькові, проте останній загинув у серпні 2015 року в АТО, захищаючи місто Торецьк, та не встиг належним чином оформити документи щодо права власності на свою частку.

А мати неповнолітньої, незважаючи на письмове зобов’язання належним чином оформити документи на нерухоме майно в інтересах дитини, жодних дій для цього не вчинила.

Оскільки дівчина не досягла повноліття та не може захисти свої права самостійно, до суду в її інтересах звернулась прокуратура.

Суд задовольнив позов прокуратури та визнав за дитиною право власності на половину 2 –х кімнатної квартири в порядку спадкування за законом. Рішення суду набрало законної сили.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровській області