Дві групи нелегалів з Індії затримали українські прикордонники

На Закарпатті співробітники Держприкордонслужби в ході оперативних заходів затримали дві групи нелегальних мігранітв із Індії.

Так, прикордонники відділу «Горонглаб» Мукачівського загону затримали двох нелегальних мігрантів з Індії та їх ймовірних переправників. Про появу у прикордонні авто, водій якого запитував дорогу до кордону, охоронців кордону повідомили місцеві жителі. Вже за кілька хвилин на околиці населеного пункту Данилівка Берегівського району прикордонники виявили вказаний автомобіль та зупинили його для перевірки. Крім водія, у транспортному засобі знаходилось ще 4 особи, з них двоє - громадян Індії, громадянин Німеччини та громадянин України. Сам водій також виявився нашим співвітчизником.

З метою з’ясування усіх обставин правопорушення, затриманих осіб було запрошено до відділу прикордонної служби «Горонглаб». Під час опитування прикордонники встановили, що індійці мали намір незаконно потрапити до однієї з країн ЄС. Також громадяни Індії повідомили, що громадян України та громадянин Німеччини, які їх супроводжують, пообіцяли їм допомогти у перетині кордону.

По даному факту до Берегівського відділу НП ГУНП Закарпатської області направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Стосовно громадян Індії складено протоколи за спробу порушення державного кордону, справу скеровано до суду.

Крім того, учора прикордонники відділу «Ужгород» Чопського загону затримали двох громадян Індії поблизу залізничного вокзалу міста Ужгород. Інформацію про двох азіатів, які звертались з проханням доправити їх до ділянки поблизу українсько-словацького кордону, здобули оперативні співробітники прикордонного відомства.

Затриманих індійців поміщено у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після з’ясування усіх обставин, їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП (Порушення або спроба порушення державного кордону України).

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України