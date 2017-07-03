У Слов'янську поліцейські розслідують факт побиття маленького хлопчика

Близько 20:00 години 22 – річна місцева жителька по вулиці Торській, біля школи, побачила маленького хлопчика без нагляду дорослих.

Дитина була брудна і в синцях. Дівчина відразу зателефонувала поліцейським. Правоохоронці встановили батьків хлопчика.



Як виявилося, синьці на обличчі та спині у дитини тижневої давності. Батько ременем відлупцював сина за те, що він без дозволу взяв гроші. А те, що 5 – річний хлопчик допізна один перебуває на вулиці для батька «норма».

Під час візиту правоохоронців матері дома не було, а батько знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

В цій сім’ї виховується ще двоє діток – 8 і 9 років. Аби з малечою не сталося біди, дітки були передані дідусеві.

Раніше родина в поле зору поліцейських не потрапляла, але після цього інциденту поліцейські деякий час будуть спостерігати та працювати з батьками, аби впевнитися, що дітям нічого не загрожує.

Поліція звертається до громадян. Якщо поруч із вами проживають неблагонадійні сім’ї, в яких діти виховуються у неналежних умовах, не будьте байдужими, повідомляйте про такі випадки за телефоном «102» або на «гарячу лінію» ГУНП Донецької області «‎0-800-505-102».

Матеріали стосовно цієї сім'ї будуть передані в службу у справах дітей для подальшого соціального супроводу.

За матеріалами ВК ГУНП у Длнецькій області