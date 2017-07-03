На Львівщині під час ДТП серйозно травмувався водій скутера

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 19:30 на вулиці Ходорівській у місті Новий Розділ.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій скутера «Vespa», 46-річний місцевий чоловік, не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди скутериста із «закритою черепно-мозковою травмою» госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області