У Львові до реанімації потрапив збитий автомобілем пішохід

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 10:00 на проспекті Чорновола у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Хюндай», 32-річний мешканець селища Брюховичі, скоїв наїзд на пішохода, 45-річного львів’янина.

Внаслідок наїзду пішохода із «закритою черепно-мозковою травмою» у стані алкогольного сп’яніння госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області