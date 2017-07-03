У Львові до реанімації потрапив збитий автомобілем пішохід

У Львові до реанімації потрапив збитий автомобілем пішохід

14:40 03.07.2017
У Львові до реанімації потрапив збитий автомобілем пішохід

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 10:00 на проспекті Чорновола у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Хюндай», 32-річний мешканець селища Брюховичі, скоїв наїзд на пішохода, 45-річного львів’янина.

Внаслідок наїзду пішохода із «закритою черепно-мозковою травмою» у стані алкогольного сп’яніння госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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