На Вінниччині затримані підлітки, які грабували неповнолітніх

Працівники Лівобережного відділення поліції спільно з працівниками патрульної поліції затримали двох молодиків, які в Вінниці протягом години пограбували двох 15-річних підлітків. У одного з потерпілих зловмисники відібрали гроші, а у другого – мобільний телефон та особисті речі.

Підозрюваних у вчиненні пограбувань двох підлітків поліцейські затримали у одному з місцевих кафе на вулиці Брацлавській. Шукали зловмисників за описом потерпілих. Під час затримання у правопорушників вилучили награбовані речі. Гроші, здобуті злочинним шляхом, молодики встигли витратили на алкоголь.

Як розповів начальник Лівобережного відділення поліції м. Вінниці Роман Андрущак, до поліції з заявами про пограбування майже одночасно звернулися двоє 15-річних підлітків. Хлопці повідомили, що у період часу з 18.30 до 19.00 на різних вулицях міста стали жертвами двох молодиків. Один з потерпілих - вінничанин, а другий – житель Томашпільського району, приїхав у Вінницю складати вступні іспити у навчальний заклад.

За словами одного з потерпілих, на вулиці до нього підійшли невідомі чоловіки та, погрожуючи застосуванням фізичної сили, почали вимагати гроші. Налякавшись, хлопець віддав їм 250 гривень. До другого підлітка зловмисники застосували силу та забрали мобільний телефон, годинник та інші особисті речі.

Правопорушники затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 (грабіж). За це передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області