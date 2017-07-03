Київські поліцейські оперативно затримали кишенькову крадійку

Раніше судима зловмисниця забрала із сумки потерпілої мобільний телефон. Подія сталася в Оболонському районі столиці.

Близько 20:00 у громадському транспорті, що рухався вулицею Тимошенка, 43-річна пасажирка розраховувалася за проїзд. Її сумка була відчинена кілька хвилин. Цим скористалася зловмисниця. Жінка непомітно витягла мобільний телефон і попрямувала до виходу.

Працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку деякий час спостерігали за відомою зловмисницею і помітили, як вона викрала чужу річ. Жінку затримали та у присутності свідків вилучили в неї телефон киянки.

Слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочато за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що зловмисниця – 50-річна місцева мешканка, раніше двічі судима за майнові злочини.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві