У Києві "гастролери" викрали гроші, призначені на лікування дитини

У Києві "гастролери" викрали гроші, призначені на лікування дитини

20:00 03.07.2017
У Києві "гастролери" викрали гроші, призначені на лікування дитини

Близько 17:40 на Броварському проспекті оперативники за допомогою працівників полку поліції особливого призначення затримали двох чоловіків на «Фольксваген», які щойно скоїли крадіжку з автомобіля.

На території «Гідропарку», поки власник «Шевроле» відволікся, зловмисники просканували сигналізацію, забрали пачку грошей і спробували втекти. Але їм завадили правоохоронці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. У чоловіків вилучили гроші та сканер сигналізації. Їх доставили до Дніпровського управління поліції для проведення слідчих дій.

Потерпілий розповів правоохоронцям, що викрадені 22000 гривень він щойно позичив на лікування дитини і навіть не встиг довести до дому.

Затримані – 39-річний та 31-річний мешканці Львівської області. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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