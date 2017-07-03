У Києві відкрито провадження за фактом поранення поліцейського

Встановлюються обставини конфлікту між нетверезими чоловіками та київськими поліцейськими: двоє учасників отримали тілесні ушкодження.

Вчора близько 19-ї години надійшло повідомлення про конфлікт на вулиці Жмаченка. Неподалік від місця події знаходився автопатруль, який прибув для з’ясування обставин.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, по прибуттю правоохоронці встановили авто «Фіат Добло», яким керував 38-річний уродженець Донеччини. Чоловік перебував напідпитку, тож категорично відмовлявся спілкуватися із поліцейськими.

«Під час складання на водія адміністративного протоколу за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння із салону авто вийшов пасажир, який теж перебував у стані алкогольного сп’яніння, та почав нецензурно висловлюватися та агресивно себе поводити. На підмогу правоохоронцям прибули патрульні поліцейські, - розповів Олександр Кузьмін.

Після ігнорування неодноразових звернень про припинення правопорушення поліцейські застосували спецзасіб – кайданки - та доставили нетверезих чоловіків до Дніпровського управління поліції.

«У кімнаті прийому громадян 41-річний пасажир – теж уродженець Донецької області, погрожував патрульному поліцейському та вдарив його ногою. При цьому правопорушник втратив рівновагу - і впав на підлогу. Ми негайно викликали «швидку», яка надала патрульному допомогу на місці, а правопорушника госпіталізувала у лікарню», - зазначив начальник поліції.

Попередньо встановлено, що інспектор патрульної поліції отримав забій м’яких тканин лівої ноги, а правопорушник - струс головного мозку та закритий перелом кісток носа.

«На даний момент на чоловіків складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 173 (Дрібне хуліганство), а на водія додатково - за статтею 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відомості про подію також внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Триває слідство», - додав Олександр Кузьмін.

Окрім того, начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко призначив службове розслідування, в ході якого будуть встановлені всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві