Оголошено про підозру киянину, який пограбував гостя столиці

Жертвою пограбування став 41-річний мешканець Дніпропетровської області, який перебував у Києві у справах. Невідомий вирвав із рук гаманець, але втекти не встиг: потерпілий наздогнав його і тримав до приїзду поліцейських.

Інцидент трапився на вулиці Жилянській. У результаті нападу невідомого чоловік ледь не позбувся гаманця, у якому було понад 3000 євро, 770 злотих та 4400 гривень. І хоча зловмисник діяв швидко, потерпілий не розгубився, наздогнав нападника та викликав поліцію.

Слідчо-оперативна група оперативно прибула на місце події. Правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали та доставили до Шевченківського управління поліції.

Правоохоронці встановили особу затриманого. Це - 31-річний мешканець Києва, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві