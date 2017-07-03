Під час ДТП на Дніпропетровщині одна людина загинула та четверо поранені

Дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками сталася напередодні на автодорозі «Харків – Симферополь – Алушта -Ялта» Дніпропетровської області.

Встановлено, що з села Губиниха Новомосковського району в напрямку міста Новомосковськ рухався автомобіль Фольцваген Туарег під керуванням мешканця Новомосковського району, який саме на 180 кілометрі автодороги намагався обігнати автомобіль Мерседес 208, що рухався попереду, але не встигаючи закінчити обгін, виконав ризьке гальмування та зіткнувся з автомобілем Мерседес 210, який рухався в попутному напрямку. Після чого, вже водій автомобілю Мерседес 210 на некерованому автомобілі з’їхав в кювет, врізався в дерево та перевернувся.

Тим часом, після зіткнення автомобіль Фольцваген Туарег, продовжив некерований рух та зіткнувся з автомобілем Мазда 626, який рухався у зустрічному напрямку.

Від отриманих травм, на місці пригоди помер 66-річний пасажир автомобіля Мерседес 210, що перевернувся, трьох його пасажирів та водія із закритими черепно-мозковими травмами та забоями, госпіталізовано до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області