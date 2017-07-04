На Донеччині водій під кайфом ще й перевозив важкий наркотик

Регулярно працівники поліції з забезпечення безпеки дорожнього руху виявляють водіїв у стані наркотичного сп’яніння. Нажаль, такі водії навіть не замислюються про те, що вони є потенційною загрозою для інших учасників дорожнього руху. Всього з початку року на дорогах Донеччини виявлено 2 379 водіїв у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.



Під час нагляду за дорожнім рухом на 430 км автошляху «Знамянка – Луганськ – Ізваріне» поліцейські зупинили автомобіль «Фольксваген», під керуванням 36-річного жителя Донецької області. Водій знаходився під впливом наркотичної речовини.

Чоловік пояснив, що він вже тривалий час вживає опій. Дві години тому він зробив собі ін’єкцію опію, після чого вирішив поїхати до товариша, який мешкає у сусідньому селищі.

У відношенні водія складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 «Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, у салоні авто правоохоронцями був виявлений медичний шприц з опієм. Водій пояснив, що частину опію зі шприца він вжив перед поїздкою, а другу частину залишив, щоб вжити пізніше.

На місце була викликана слідчо-оперативна група Дружківського відділення поліції. Вилучена наркотична речовина направлена на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області