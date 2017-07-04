На Харківщині поліцейські виявили наркотики у зупиненому автомобілі

У двох чоловіків під час огляду працівники поліції виявили коноплі та білий порошок, схожий на наркотичну речовину.

Під час несення служби по нагляду за дорожнім рухом на стаціонарному посту поліції «Пісочин» інспекторами УПД ГУНП в Харківській області було зупинено автомобіль «Фольксваген Гольф» під керуванням 30-річного місцевого мешканця.

Під час перевірки документів водій почав помітно нервувати та вів себе досить підозріло. При проведенні поверхневого огляду в кишені водія було виявлено рослинну речовину сіро-зеленого кольору, зовні схожу на наркотичний засіб канабіс.

Наступного дня на стаціонарному посту поліції «Пісочин» поліцейські, перевіряючи документи у 30-річного водія автомобіля «ГАЗ-3302», виявили речовину у вигляді порошку білого кольору, схожу на наркотичний засіб, вагою приблизно 1,5 грами.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу Люботинського відділу поліції для оформлення матеріалів та проведення подальших слідчих дій. За даними фактами проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області