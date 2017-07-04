На Харківщині нелюди жорстоко пограбували подружжя пенсіонерів

О 02:30 двоє чоловіків та одна жінка, в медичних масках проникли до будинку подружжя, де зв'язали господарів скотчем та заволоділи грошима в сумі 7500 гривень.

Після чого втекли.

Господарів будинку знайшла зв'язаними їх донька та одразу повідомила до Валківського відділу поліції та медикам.

З місця мешкання 81-річних пенсіонерів з численними забиттями бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено до Валківської лікарні.

Для з’ясування обставин в селище Перекіп виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули місце події, опитали можливих свідків та вилучили речові докази.

На пошуки зловмисників орієнтовані наряди патрульної поліції, управління поліції охорони та сусідні відділи поліції.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області