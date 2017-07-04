Водія-втікача, який на смерть збив людину, розшукує поліція Рівненщини

Працівники Гощанського відділу поліції, здійснюючи патрулювання району другого липня, після опівночі на автодорозі «Гоща-Тучин» виявили чоловіка без ознак життя.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що загиблим виявися 56-річний житель села Воскодави. За результатами огляду, отримані ним тілесні ушкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди. Однак остаточну причину смерті встановлюватиме судово-медична експертиза.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо вказаної події, повідомити до поліції за спецлінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області