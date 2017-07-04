На Вінниччині оголошено про підозру жорстоким кривдникам пенсіонерки

Працівники управління карного розшуку ГУНП спільно з крижопільськими поліцейськими затримали двох підозрюваних у вчиненні в травні цього року розбійного нападу на 82-річну жінку. Зловмисники у масках проникли через вікно у будинок потерпілої, побили її та забрали 11 500 гривень.

31 травня близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення від 82-річної пенсіонерки, жительки с. Вербка Крижопільського району про напад.

У будинок пенсіонерки нападники потрапили через вікно, побили її, зв’язали та забрали кошти, які самотня жінка заощаджувала з пенсії. Пенсіонерці вдалося звільнитись від мотузок та зателефонувати у поліцію.

Як розповів заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Сергій Чуба, під час огляду місця злочину та прилеглої до будинку потерпілої території у лісопосадці поліцейські знайшли маски та рукавички зловмисників. Особи підозрюваних поліція встановила одразу, але чоловіки заперечували свою причетність до злочину. Результати ДНК-експертизи та здобуті докази в ході санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних, підтвердили їх причетність до розбійного нападу.

Правопорушниками виявилися 30 та 37-річні жителі смт. Піщанки та смт. Вапняки. Старший з чоловіків неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайства.

Днями обом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло).

Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. За вчинення такого злочину арештованим загрожує до 12 років ув’язнення.

Поліція перевіряє причетність злочинної групи до вчинення аналогічних злочинів на території області.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області