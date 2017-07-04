У Києві поліцейські швидко затримали кривдників працівниці кафе

Подія сталася у Солом’янському районі столиці. Один зловмисник відволікав дівчину розмовами, інший - забрав її мобільний телефон і швидко передав третьому. Втекти їм завадили правоохоронці.

Близько 19:30 у кав’ярню на вулиці Ползунова зайшло троє молодих чоловіків. Один із них заговорив із дівчиною, що працювала у кафе. У цей час другий вихопив із її кишені мобільний телефон і передав товаришу, але потерпіла помітила дії зловмисників і почала кричати. Чоловіки поспішили на вулицю, де їх одразу затримала поліція.

Начальник оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку Віталій Отрудько розповів:

«Наші працівники знаходилися на відпрацюванні неподалік від кав’ярні. Коли почули крики, відразу поспішили на допомогу. Зловмисників затримали за квартал, мобільний телефон дівчини вилучили. Згодом під час слідчих дій потерпіла впізнала цих чоловіків».

Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Зловмисників доставили до Солом’янського управління поліції. Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

29-річного та 23-річного жителів Харківської області затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 25-річному уродженцю Запоріжжя, котрий «розмовляв» із потерпілою, обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання. Встановлено, що всі троє раніше були судимі за майнові злочини. Тепер їм загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві