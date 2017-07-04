Прокуратура затримала жінку-правоохоронця, яка замовила викрадення людини

Слідчими прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками СБУ в місті Києві та Київській області за підозрою в організації викрадення людини затримано заступника командира взводу одного з районних відділів Управління поліції охорони у Київській області.

Як встановлено у ході досудового розслідування, 24-річна жінка-правоохоронець з метою допомогти своєму співмешканцю, який перебуває в СІЗО за підозрою у вчиненні умисного вбивства, попросила свого знайомого за грошову винагороду викрасти іншого чоловіка, та шляхом застосування насильства змусити його надати визнавальні покази у цьому вбивстві, тим самим знявши обвинувачення у цьому злочині з її співмешканця. За цю роботу жінка спершу запропонувала виконавцю винагороду у 6 тис. доларів США, а потім зменшила цю суму до 50 тис. гривень.

В рамках досудового слідства, правоохоронці інсценували викрадення чоловіка та передали «виконавцю» відеодокази начебто скоєного злочину.

Жінку затримали одразу після передачі нею першої частини обумовленої винагороди.

На даний час готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 386 (перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) КК України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва