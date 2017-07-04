У Кривому Розі поліція розслідує криваву різанину у під’їзді будинку
У Кривому Розі поліція розслідує криваву різанину у під’їзді будинку
На очах у очевидців чоловік намагався вбити свого товариша по чарці.
Конфлікт стався у під’їзді однієї з багатоповерхівок по вулиці Едуарда Фукса м.Кривий Ріг, де чоловіки розпивали горілку.
Між товаришами виникла сварка, коли слова закінчилися, 35-річний чоловік схопився за ножа та почав завдавати удари опоненту.
Правоохоронці встановили та затримали кривдника.
Ним виявився 35-річний раніше судимий місцевий житель. В діях чоловіка вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство).
Якщо вину останнього буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області