У Кривому Розі поліція розслідує криваву різанину у під’їзді будинку

У Кривому Розі поліція розслідує криваву різанину у під’їзді будинку

07:00 04.07.2017
У Кривому Розі поліція розслідує криваву різанину у під’їзді будинку

На очах у очевидців чоловік намагався вбити свого товариша по чарці.
Конфлікт стався у під’їзді однієї з багатоповерхівок по вулиці Едуарда Фукса м.Кривий Ріг, де чоловіки розпивали горілку.

Між товаришами виникла сварка, коли слова закінчилися, 35-річний чоловік схопився за ножа та почав завдавати удари опоненту.

Правоохоронці встановили та затримали кривдника.

Ним виявився 35-річний раніше судимий місцевий житель. В діях чоловіка вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство).

Якщо вину останнього буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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