Поліція Закарпаття спростувала інформацію про вбивство іноземця

Інформацію про смерть угорця на Берегівщині, яку поширили деякі закарпатські ЗМІ, не підтвердили слідчі дії.

У суботу, 1 червня, до поліції поступило повідомлення про смерть громадянина України 1967 року народження.

Слідчо-оперативна група Берегівського відділу поліції спільно з медиками оглянули місце події та не виявили на тілі померлого слідів насильницької смерті.

Медики провели розтин та зазначили причиною смерті – хворобу серця. Дану подію внесено в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ, правоохоронці встановлюють всі обставини цієї справи.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області