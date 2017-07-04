На Луганщині злочинців судитимуть за озброєний напад на АЗС

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2017 року, приблизно о 3 годині ранку, двоє чоловіків вчинили розбійний напад. Зловмисники через незачинені двері проникли до приміщення АЗС «Окко», де, погрожуючи працівнику АЗС предметом, схожим на пістолет, відкрито заволоділи її майном. Того ж дня правопорушників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням місцевої прокуратури під час досудового розслідування слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція ч. 3 ст. 187 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області