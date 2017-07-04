На Донеччині суд обрав запобіжний захід вбивці літньої жінки

Досудовим розслідуванням установлено, що 29 червня 33-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до колодязя, що знаходився у дворі однієї із багатоповерхівок міста Новогродівка, та почав цвяходером діставати з нього залізобетонні стяжки, аби в подальшому здати їх на металобрухт.

80-річна бабуся, яка в цей час проходила повз чоловіка, зробила йому зауваження з цього приводу, через що між ними виникла сварка.

Під час сварки зловмисник вирішив вбити жінку. Він взяв цвяходер та вдарив ним декілька раз по голові бабусі. Від отриманих травм старенька померла.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 України, тобто в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині.

Суд, визнавши обґрунтованими доводи прокурора Селидівського відділу Красноармійської місцевої прокуратури, задовольнив клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Слідство триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області