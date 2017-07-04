На Полтавщині піде під суд жінка, яка замовила вбивство

На Полтавщині піде під суд жінка, яка замовила вбивство

09:40 04.07.2017
На Полтавщині піде під суд жінка, яка замовила вбивство

Працівники відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи прокуратури області затвердили і направили до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо пенсіонерки з Решетилівки, яка за 50 тис. грн. замовила вбивство підприємця із Нових Санжар.

Зазначена особа обвинувачується у закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 КК України), повідомив в. о. начальника відділу Володимир Живило.      

«Під час досудового розслідування встановлено, що жінка була знайома з підприємцем, тож умисел скоїти вбивство виник через неприязні стосунки з ним та з метою заволодіння майном. Проте своєї вини вона не визнає і на підставі  ст. 63 Конституції України відмовляється давати покази щодо себе», - сказав прокурор, додавши, що наразі обвинувачена перебуває під вартою.   

Нагадаємо, отримавши оперативну інформацію, що 66-річна жінка замовила вбивство 34-річного підприємця, 27 квітня 2017 року правоохоронці імітували злочин, а як доказ надали вищезгаданій особі особисті речі чоловіка: золотий перстень, ключі та банківські картки. Отримавши підтвердження смерті, замовниця передала виконавцю 5 тис. грн. винагороди та боргову розписку на суму 50 тис. грн. Після цього її затримали працівники поліції.     

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області 

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