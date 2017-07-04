На Полтавщині піде під суд жінка, яка замовила вбивство
На Полтавщині піде під суд жінка, яка замовила вбивство
Працівники відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи прокуратури області затвердили і направили до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо пенсіонерки з Решетилівки, яка за 50 тис. грн. замовила вбивство підприємця із Нових Санжар.
Зазначена особа обвинувачується у закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 КК України), повідомив в. о. начальника відділу Володимир Живило.
«Під час досудового розслідування встановлено, що жінка була знайома з підприємцем, тож умисел скоїти вбивство виник через неприязні стосунки з ним та з метою заволодіння майном. Проте своєї вини вона не визнає і на підставі ст. 63 Конституції України відмовляється давати покази щодо себе», - сказав прокурор, додавши, що наразі обвинувачена перебуває під вартою.
Нагадаємо, отримавши оперативну інформацію, що 66-річна жінка замовила вбивство 34-річного підприємця, 27 квітня 2017 року правоохоронці імітували злочин, а як доказ надали вищезгаданій особі особисті речі чоловіка: золотий перстень, ключі та банківські картки. Отримавши підтвердження смерті, замовниця передала виконавцю 5 тис. грн. винагороди та боргову розписку на суму 50 тис. грн. Після цього її затримали працівники поліції.
За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області