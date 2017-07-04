На Волині підозрюваного у вбивстві взято під варту, - прокуратура

Турійський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вбивство 30-річним мешканцем смт. Турійськ його знайомого 35-річного лучанина.

Увечері 25 червня цього року нетверезий чоловік під час сварки завдав знайомому один удар ножем у шию, від якого він і помер. Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 кримінального кодексу України).

За клопотанням слідчого, підтриманим в суді прокурором, йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб. Досудове розслідування триває.

Згідно із санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області